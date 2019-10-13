Менье: знали, что с Казахстаном будет трудно. Россия вырвала победу у них на последних минутах

Полузащитник сборной Бельгии Тома Менье прокомментировал победу над Казахстаном (2:0) в выездном матче отборочного цикла Евро-2020. Менье стал автором второго гола в матче."Это был тяжелый матч против физически сильной команды. Шотландия здесь проиграла, а Россия дома вырвала победу на последних минутах, поэтому мы знали, что это будет трудный матч. Победы не всегда должны быть красивыми, это был просто хороший матч.Я забиваю не слишком часто, поэтому каждый гол приятен. Я получил хороший пас от Эдена и вышел один на один с вратарем. Забить было очень приятно", — цитирует Менье официальный сайт УЕФА.Бельгийцы одержали 8 побед в 8 матчах группы I, обеспечили себе место в финальной стадии чемпионата Европы и опережают сборную России на 6 очков. Казахстан занимает 4-ю позицию (7 очков).