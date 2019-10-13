Полузащитник сборной Бельгии Тома Менье прокомментировал победу над Казахстаном (2:0) в выездном матче отборочного цикла Евро-2020. Менье стал автором второго гола в матче.
"Это был тяжелый матч против физически сильной команды. Шотландия здесь проиграла, а Россия дома вырвала победу на последних минутах, поэтому мы знали, что это будет трудный матч. Победы не всегда должны быть красивыми, это был просто хороший матч.
Я забиваю не слишком часто, поэтому каждый гол приятен. Я получил хороший пас от Эдена и вышел один на один с вратарем. Забить было очень приятно", — цитирует Менье официальный сайт УЕФА.
Бельгийцы одержали 8 побед в 8 матчах группы I, обеспечили себе место в финальной стадии чемпионата Европы и опережают сборную России на 6 очков. Казахстан занимает 4-ю позицию (7 очков).
Sport24
Менье: знали, что с Казахстаном будет трудно. Россия вырвала победу у них на последних минутах
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