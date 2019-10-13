Бэйл получил травму в матче за сборную Уэльса

Полузащитник "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл получил травму в матче за национальную команду.Накануне Уэльс встречался с Хорватией (1:1) в рамках отбора к Евро-2020, а Бэйл забил единственный мяч своей команды. Однако в конце игры валлиец почувствовал боль в ноге и начал хромать. При этом Бэйлу пришлось играть до конца матча, поскольку замен к тому моменту у Уэльса не осталось.В том же матче травмировался еще один игрок "Реала" — Лука Модрич. Он покидал поле в сопровождении врачей.