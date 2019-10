Зюганов поздравил сборную России с выходом в финал Евро-2020

View this post on Instagram

Поздравляю сборную России по футболу с выходом в финальную часть чемпионата Европы. Уверен, что миллионы российских болельщиц сегодня напевают: "Ты просто космос, Стас!". А болельщики правильным и достойным образом отметят победу. В общем, молодцы, ребята! Так держать!