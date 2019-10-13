Зюганов поздравил сборную России с выходом в финал Евро-2020

Напомним, накануне сборная России разгромила Кипр со счетом 5:0. Благодаря этому российская команда за два тура до окончания отборочного турнира гарантировала, что уже не опустится ниже второго места в группе, дающего право выступить на Евро-2020.
"Уверен, что миллионы российских болельщиц сегодня напевают: "Ты просто космос, Стас". А болельщики правильным и достойным образом отметят победу. В общем, молодцы, ребята. Так держать!", — говорится в инстаграме Зюганова.
При этом в соцсетях Зюганов поздравил национальную команду "с выходом в финал чемпионата Европы".
За эту неточность формулировки Зюганова высмеяли в комментариях.
"Ну не понимаешь, что за матч, ну не будь посмешищем. Напиши просто: "Поздравляю". Какой финал? Ну какой *** лидер партии после такого", — написал один пользователь.
"С кем в финале играем, посоны?", — пошутил другой.
Sport24