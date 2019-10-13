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Бубнов: сборная России показывает хороший результат, но не надо себя обманывать

Бывший игрок "Спартака" и футбольный эксперт Александр Бубнов оценил выступление сборной России в отборе к Евро-2020.
Фото: Sportbox
"Сборная России вышла из группы за два тура до финиша группового этапа. Это хороший результат, но не надо слишком бурно выражать восторги, обманывая себя. Наша отборочная группа оказалась откровенно слабой, потенциальный соперник по борьбе за второе место, Шотландия, вовсе провалился, остальные изначально сильно уступали в классе. Уровень сопротивления на Евро будет в разы выше, причем высока вероятность, что группа в финальной части окажется значительно сильнее той, что была на чемпионате мира.

Куда более показательным, чем предыдущие, в этом смысле будет следующий матч против сильной сборной Бельгии. Обе команды уже гарантировали себе участие в финальном турнире, могут действовать раскрепощенно", — цитирует Бубнова Sportbox.


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Теги: Бубнов Сборная России Чемпионат Европы
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