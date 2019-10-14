Полузащитник сборной России Ильзат Ахметов прокомментировал итоги матча с командой Кипра, который состоялся в рамках отбора к Евро-2020. Россияне выиграли со счетом 5:0.
"У нас были свои задачи, и мы хотели сейчас оформить выход на Евро. В принципе удалось сделать все, что задумывали: забили быстрый гол и дальше контролировали ход встречи.
Могли забить и больше мячей в ворота киприотов", — цитируют Ахметова "Известия".
16 ноября команда Станислава Черчесова сыграет в Санкт-Петербурге с лидером группы I Бельгией, а завершит квалификационный этап 19 ноября гостевым матчем с Сан-Марино.
Ахметов: могли забить и больше мячей в ворота Кипра
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