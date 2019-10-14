"Дзюба, жду тебя". Кержаков обратился к капитану сборной России в Инстаграме

Тренер сборной России U18 Александр Кержаков поздравил национальную команду с выходом на чемпионат Европы 2020 года, а также обратился к нападающему "Зенита" и капитану сборной Артему Дзюбе.