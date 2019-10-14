"Дзюба, жду тебя". Кержаков обратился к капитану сборной России в Инстаграме
Тренер сборной России U18 Александр Кержаков поздравил национальную команду с выходом на чемпионат Европы 2020 года, а также обратился к нападающему "Зенита" и капитану сборной Артему Дзюбе.
"Поздравляю сборную России с победой и уверенным выходом на ЧЕ-2020! Артем Дзюба
, жду тебя.
P. S. 14 октября в Таллине в 18.00 состоится матч Эстония U-19 — Россия U-19. Ждем болельщиков", — написал Кержаков в Инстаграме.
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