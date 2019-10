"Дзюба, жду тебя". Кержаков обратился к капитану сборной России в Инстаграме

View this post on Instagram

Поздравляю @teamrussia с победой и уверенным выходом на ЧЕ 2020! @artem.dzyuba ? жду тебя!) P. S. Сегодня в Таллине в 18.00 на стадионе A. Le Coq Arena (малая арена) состоится матч Эстония U19- Россия U19. Ждём болельщиков!