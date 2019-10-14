Кейн: я должен быть не единственным, кто ведёт сборную Англии за собой

Форвард сборной Англии Гарри Кейн поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Болгарии, который состоится сегодня, 14 октября. Если Кейн забьёт, то этот гол станет для него 21-м в национальной команде. В этом случае он обойдёт легендарных Алана Ширера и Брайана Робсона."Я беру на себя ответственность, делаю это уже некоторое время. Конечно, поражения негативно влияют. Футболист хочет побеждать в каждом матче.Но ответственность не меняет меня как человека. Я остаюсь тем же. Я по-прежнему стараюсь и смотрю на примеры других на поле и в жизни. И я буду продолжать это делать. Давление на меня оказывалось и раньше.Будучи форвардом и одним из лидеров команды, я хочу постоянно забивать мячи. Пока всё складывается неплохо. Но я должен быть не единственным, кто ведёт команду за собой", — сказал Кейн.