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Лебедев: Черчесов молодец, что поставил задачу выиграть Евро. Иначе какой смысл участвовать?

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал выход сборной России в финальную часть чемпионата Европы.

"Задача победить на Евро — это правильно. Я рад, что Станислав Саламыч, наконец, ко мне прислушался. Когда несколько лет назад на исполкоме Черчесова утверждали главным тренером сборной, ему давали задачу перед ЧМ хотя бы выйти из группы. Весь исполком проголосовал за, а я воздержался. Я сказал, что нам не подходит тренер, который ставит такие задачи, нам нужно только побеждать. Черчесов молодец, настрой у всех должен быть на победу. Иначе какой смысл принимать участие в турнирах?

Конечно, мы понимаем, возможно, для уровня нашей сборной эта задача заоблачна. Но она есть, к ней нужно идти, если не получится в 2020-м, то получится в 2024-м. А если ставить задачу на выход из группы, то что делать, если она будет достигнута. Так что задача должна быть максимальная, плох тот солдат, что не мечтает стать генералом.

Наша сборная образца последних двух лет — сильнейшая за двадцать первый век. В прошлом веке были хорошие достижения, но в этом веке нынешняя команда — самая сильная и по результату, и по игре, и по настрою, и по комплектации. Посмотрите на огромный выбор игроков, не все хорошие игроки даже в заявку попадают", — сказал Лебедев в беседе с Sport24.


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Теги: Лебедев Черчесов Сборная России Чемпионат Европы
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