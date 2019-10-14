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Букмекеры оценили шансы сборной России выиграть Евро-2020

Аналитики букмекерских контор обновили линию на победителя чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Фаворитом турнира считают французскую сборную, на победу которой предлагается ставить за 4.48.

Второй идет Англия с коэффициентом 5.50.

Замыкает тройку потенциальных победителей Бельгия, чья победа котируется за 6.90.

Россия в списке фаворитов идет на 12-м месте с коэффициентом 67.00.

Франция — 4.48

Англия — 5.50

Бельгия — 6.90

Испания — 7.50

Германия — 7.90

Голландия — 8.80

Португалия — 11.50

Италия — 15.00

Хорватия — 23.00

Швейцария — 51.00

Турция — 51.00

Россия — 67.00

Украина — 81.00.

После победы над Кипром (5:0) сборная России досрочно отобралась в финальную стадию чемпионата Европы.

Sport24


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Теги: Чемпионат Европы Сборная России
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