Аналитики букмекерских контор обновили линию на победителя чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Фаворитом турнира считают французскую сборную, на победу которой предлагается ставить за 4.48.
Второй идет Англия с коэффициентом 5.50.
Замыкает тройку потенциальных победителей Бельгия, чья победа котируется за 6.90.
Россия в списке фаворитов идет на 12-м месте с коэффициентом 67.00.
Франция — 4.48
Англия — 5.50
Бельгия — 6.90
Испания — 7.50
Германия — 7.90
Голландия — 8.80
Португалия — 11.50
Италия — 15.00
Хорватия — 23.00
Швейцария — 51.00
Турция — 51.00
Россия — 67.00
Украина — 81.00.
После победы над Кипром (5:0) сборная России досрочно отобралась в финальную стадию чемпионата Европы.
Sport24
Букмекеры оценили шансы сборной России выиграть Евро-2020
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