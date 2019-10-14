Букмекеры оценили шансы сборной России выиграть Евро-2020

Аналитики букмекерских контор обновили линию на победителя чемпионата Европы по футболу 2020 года.Фаворитом турнира считают французскую сборную, на победу которой предлагается ставить за 4.48.Второй идет Англия с коэффициентом 5.50.Замыкает тройку потенциальных победителей Бельгия, чья победа котируется за 6.90.Россия в списке фаворитов идет на 12-м месте с коэффициентом 67.00.Франция — 4.48Англия — 5.50Бельгия — 6.90Испания — 7.50Германия — 7.90Голландия — 8.80Португалия — 11.50Италия — 15.00Хорватия — 23.00Швейцария — 51.00Турция — 51.00Россия — 67.00Украина — 81.00.После победы над Кипром (5:0) сборная России досрочно отобралась в финальную стадию чемпионата Европы.