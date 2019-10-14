Болельщик сборной Англии найден мертвым в Софии перед матчем с Болгарией

Болельщик сборной Англии был найден мертвым в столице Болгарии Софии перед сегодняшним матчем отборочного турнира Евро-2020 между этими двумя национальными командами, сообщает The Mirror.Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Болгарии подтвердила смерть болельщика: "Инцидент произошел сегодня в 10 часов утра. Он являлся гражданином Великобритании, ему было 32 года. В 10 часов утра его доставили в больницу, но он скончался. В настоящее время полиция работает, чтобы выяснить все обстоятельства. Болельщика обнаружили в центре города, на улице. Его нашли в беспомощном состоянии".