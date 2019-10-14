Балаков высказался о расистском поведении болгарских болельщиков в матче с Англией

Главный тренер сборной Болгарии Красимир Балаков прокомментировал поведение болельщиков в Софии на матче с Англией (0:6) в рамках квалификации чемпионата Европы-2020.Встреча была омрачена поведением фанатов сборной Болгарии, которые неоднократно оскорбляли чернокожих футболистов Англии по расовому признаку, из-за чего игру приостанавливали."Вероятно, это связано с тем, что фанаты были недовольны выступлением сборной Болгарии. Если это подтвердится, мы должны стыдиться и извиняться за это", — цитирует Балакова The Mirror.После матча футбольная ассоциация Англии обратилась в УЕФА в связи с поведением болгарских болельщиков.