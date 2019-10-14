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Степаненко: арбитр делал все, что говорил Роналду. Это самый перепуганный судья

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал победу над действующим чемпионом Европы Португалией (2:1) в отборочном матче Евро-2020. Этот результат позволил команде Андрея Шевченко досрочно выйти в финальную часть турнира с первого места в группе.

"Сегодня мы сделали большое дело, вышли на Евро с первого места. Вышли заслуженно, по игре. Такой день и эта поддержка запомнится на всю жизнь. Большая благодарность болельщикам и ребятам, особенно за последние 20 минут. Я извинился перед ними потом. Я за эти 20 минут больше потратил нервов, чем за всю игру.

Я счастлив, но к сожалению судья (Энтони Тейлор) не дал мне до конца сыграть в матче. Этот судья удалил меня на 10 минуте в матче с "Айнтрахтом". Это самый перепуганный арбитр, которого я встречал. В моменте с первой карточкой я даже не трогал игрока, там Яремчук сфолил. Мы оба ему об этом говорили. Первую желтую он мне вообще дал с перепугу. Потом я уже никого не трогал.

В эпизоде с пенальти я прыгал в подкат, мяч попадает мне в бедро, потом в руку и продолжается игра. Тут Роналду подбегает к судье говорит "пенальти" и тот через несколько секунд ставит 11-метровый. Все, что Криштиану говорил, он все делал. Так перегибать нельзя", — сказал Степаненко.

Sport24


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Теги: Степаненко Чемпионат Европы Сборная Украины Роналду Сборная Португалии
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