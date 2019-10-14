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Шевченко: в матче с Португалией увидел 11 львов, которые бились до конца

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над Португалией (2:1) в отборочном матче Евро-2020. Этот результат позволил украинской сборной досрочно выйти в финальную часть турнира с первого места в группе.

"Я свое обещание держу. Поздравляю всю Украину. Я обещал, что мы поедем на Евро. Мне тяжело говорить, столько эмоций было отдано на матче. Я благодарен Киеву и всей Украине за поддержку. Команда выстояла последние 15 минут именно благодаря поддержке. Ребята знают, как сейчас болеют именно за сборную, поэтому это был дополнительный стимул для каждого из них.

Каждый из ребят приезжает сюда и отдается до конца. Я сегодня увидел 11 львов, которые бились до конца. Было нелегко. Три года назад мы пришли и поменяли все. Ребятам понравилась идея, они влюбились в нее, поэтому спасибо ребятам за сегодняшний матч.

Ключевой момент — это первый тайм. Мы изменили немного нашу тактику и это принесло свои плоды. Португальцы немного не ожидали. Мы знали где будут свободные зоны. Мы поставили Марлоса немного впереди. Поэтому два гола пришли. Мы играли компактно, почти ничего не дали сделать. Во втором тайме Португалия добавила. Я не хочу даже разбирать момент с пенальти. Это в прошлом, не хочу даже влазить туда. Мы выиграли.

Все, что мы нарабатывали — все сработало. Я говорил, что будет игра в шахматы. Я рад, что команда в обороне сыграла хорошо. Все ребята молодцы.

Мы готовились к матчу. У нас был хороший старт — ничья с Португалией в первом матче. К сегодняшнему матчу мы были готовы, было важно сыграть уверенно. Где-то отдавали инициативу португальцам, но за счет этого мы острее сыграли впереди. Характер у нас никогда не пропадал, на это не всегда обращали внимание, но это всегда было. Я не сомневался в их характере, нам надо было работать над тактикой. А львиного сердца и единоборств у нас хоть отбавляй.

Я хочу сейчас спокойно пережить этот день, надо вернуться к ребятам, есть повод отпраздновать результат трехлетней работы. Загадывать и смотреть жеребьевку у меня нет ни сил, ни желания", — сказал Шевченко.

Sport24


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Теги: Шевченко Сборная Португалии Сборная Украины Чемпионат Европы
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