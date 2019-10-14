Матч Болгария — Англия был затянут на пять минут из-за расистских выкриков

Матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Болгария — Англия (6:0) был дважды приостановлен. Причиной стали расистские выкрики с трибун.



В первом тайме встречи диктор объявлял по стадиону, что, если выкрики повторятся, игра будет отменена. В конце он добавил: "Скажи "нет" расизму". Общая длительность остановок матча составила более пяти минут.



Согласно протоколу УЕФА по борьбе с расизмом, в случае расистских выкриков с трибун главный арбитр матча должен связаться с диктором на стадионе, чтобы тот потребовал прекращения подобного поведения. В случае повторного нарушения порядка судья может на некоторое время увести игроков в раздевалки. Если расистские выкрики продолжатся после второго предупреждения, матч должен быть отменён.