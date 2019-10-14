Капитан сборной Украины Андрей Пятов после победы над Португалией (2:1) в матче отборочного цикла Евро-2020 подчеркнул, что успех команды является заслугой главного тренера Андрея Шевченко.
"Главный секрет нашего успеха? Это тренер. Наконец-то пришел тренер, который раскрывает игроков!", — приводит слова Пятова пресс-служба УЕФА.
Победа позволила команде Шевченко досрочно выйти в финальную часть чемпионата Европы с первого места в группе. Украинцы после 7 матчей набрали 19 очков, тогда как у португальцев осталось 11 очков после 6 игр. Сербия, занимающая третью строку, имеет в активе 10 очков и теперь может побороться с Португалией за путевку на Евро.
Пятов назвал главный секрет успеха сборной Украины
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