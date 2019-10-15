Украина побеждает, но всё равно комплексует, Англия страдает из-за расизма

Украина обыграла Португалию, но игроки сборной почему-то думают о России
Всё хорошо не только у нашей команды. Украина проходит квалификацию на Евро даже мощнее. Если первое время «жовто-блакитные» лидировали в своей группе только из-за того, что фаворит Португалия играл в Лиге Наций и отставал по количеству игр, теперь уже без всяких оговорок – Украина останется на первом месте.
Ничья против действующего чемпиона Европы на выезде и вчерашняя победа дома не оставляют противникам команды Шевченко никаких шансов. За тур до конца (у Португалии, правда, ещё игра в запасе) у соседей преимущество в 8 очков.
Так что благодаря этой удаче Украина уже вышла на Евро и теперь составляет компанию Бельгии, Италии, Польше и России.
Не обошлось, конечно, без везения и геройских подвигов вратаря Пятова. Последние 20 минут Украина играла в меньшинстве, а Португалия существенно перебила соперников – 23 удара по воротам против 5-ти хозяйских. Но какая в конце концов разница? Испанию летом 2018-го мы прошли тоже не в открытом бою.
- Сейчас я вообще не могу говорить. Эмоции одни говорят. Думаю, каждый болельщик не будет спать этой ночью и, как говорил Пике, будет заниматься любовью. Всем этого желаю. Сенсация? Нет, думаю, еще раз доказали, что сборная Украины дорогого стоит. Прежде чем выходить играть против нас, не важно, кто это – чемпион Европы или мира, он всегда будет с предосторожностью, - говорил после игры наш старый знакомый Александр Зинченко.
И вроде бы картина вырисовывается совсем приятная: во многом и потому, что большинство российских болельщиков по советской памяти притапливает за соседей. Но форвард сборной Украины Яремчук разжёг на пустом месте, продемонстрировав, что комплексы соседей никуда не делись:
- Конечно, очень приятно показать такой хороший результат. Но считаю, что нужно отнестись к этому спокойно. Мы не как Россия – обыграла Шотландию и будем всем рассказывать, что выиграем Евро, - сказал игрок, подразумевая слова Черчесова «главная задача – выиграть чемпионат Европы».
В итоге одним из самых обсуждаемых моментов победы в русскоязычном сегменте интернета стали именно эти слова.
А Португалии остаётся радоваться лишь из-за рекорда Роналду. Реализовав пенальти в ворота Пятова, он забил 700-й гол в карьере.
- Рекорды получаются сами собой. Я их не ищу, они сами находят меня. Все происходит естественно, без навязчивой идеи, - был скромен Криш после матча. Хотя зазнаваться после поражения было бы в любом случае тяжело.
Англия пострадала из-за болельщиков Болгарии
Сборную Англии очень волнуют проблемы расизма. Футболисты и тренер говорят об этом в прессе настолько часто, что создается ощущение, на предматчевой тренировке Саутгейт обсуждает с командой не тактику и план на игру, а одну лишь расовую нетерпимость и как на неё реагировать. Это, кстати, не шутка – для сборных Англии была разработана специальная инструкция насчёт таких вещей.
С другой стороны, в плане футбольных результатов у англичан всё не так уж плохо (кроме недавнего поражения от Чехии), так что если даже так, менять что-то нет особого смысла.
Вчера сборная Англии размазала команду Болгарии (6:0), но футбол вновь отходит на второй план. Хорватский судья Иван Бебек дважды останавливал игру в первом тайме из-за проявлений расизма. Стерлинг обращал внимание арбитра на уханье и свист, и рефери не мог не реагировать.
В итоге хавбек «Ростова» Ивелин Попов даже был вынужден проводить с болельщиками воспитательную беседу в перерыве. Она, видимо, пошла на пользу фанатам, потому что после перерыва матч уже не останавливали, а Болгария пропустила ещё два.
Турция снова провоцирует
Турецкая сборная как-то слишком активно реагирует на военную операцию своей стране в Сирии. В победной игре против Албании, некоторые уроженцы которой тоже любят политические жесты, победный гол футболисты Шенола Гюнеша отпраздновали почти в стиле Дзюбы – только с конкретным подтекстом.
Гюндоган и Джан лайкнули это фото в инстаграме, за что их даже стали обвинять в поддержке военных действий. Сообщалось, что на этот жест обратили внимание в УЕФА – и готовятся отреагировать.
Но турецкая сторона не испугалась и в игре против Франции празднование повторила. А фанаты поддержали своих игроков.
Ne kadar gizlerseniz gizleyin;— Sakaryaspor (@Sakaryaspor) October 14, 2019
Biz bu selam? t?m d?nyaya g?sterece?iz! ??
Tebrikler ?ocuklar... ??? #FRATUR pic.twitter.com/KTEBlOLvoG
Впрочем, если органы футбольной власти попускают албанского орла Шакири, почему должны наказывать Турцию? Разница, конечно, есть, но здесь важна принципиальная позиция.
Фото: официальный сайт сборной Украины, Twitter/UEFAEURO