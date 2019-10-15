Болгарию призвали исключить из отбора Евро-2020 из-за расизма болельщиков

Организация по борьбе с расизмом Kick It Out опубликовала заявление по поводу поведения болельщиков на матче между сборными Англии и Болгарии.Игра проходила в Софии и завершилась со счетом 6:0 в пользу гостей. Фанаты сборной Болгарии по ходу встречи неоднократно оскорбляли чернокожих футболистов Англии по расовому признаку, из-за чего игру приостанавливали."Мы возмущены отвратительным и расистским поведением болельщиков, направленным против игроков сборной Англии. Ужасают кадры из ТВ-трансляции, на которой видно, что болельщики демонстрируют нацистские приветствия и издают обезьяньи звуки.Мы аплодируем Гарету Саутгейту, его штабу и игрокам, которые сообщили об этом омерзительном поведении фанатов. Этот матч должны были прервать, он не должен был быть доигран. Пришло время для УЕФА показать пример и проявить лидерские качества. Если представителям УЕФА не плевать на дискриминацию, то Болгария должна лишиться очков и быть исключена из турнира", — говорится в заявлении на сайте организации.