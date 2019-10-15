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Лебедев – об украинце Яремчуке: обыграем Бельгию, тогда Дзюба ему ответит

Депутат Государственной думы РФ Игорь Лебедев прокомментировал слова форварда сборной Украины Романа Яремчука, который после выхода на Евро-2020 негативно отозвался о сборной России.
Фото: РИА Новости
"Я не готов расценивать слова Яремчука как унижение, потому что подобные комментарии надо расценивать с улыбкой и иронией. Если посмотреть серьёзно на некоторые вопросы, то Украина вчера обыграла действующих чемпионов Европы с Роналду в основном составе, который забил свой 700 гол. Надо сказать, матч был очень интересный, и обыграли по делу. Конечно, в нашей группе команд уровня Португалии нет. Бельгия просто уже давно ничего не завоёвывала, поэтому я не думаю, что этот игрок хотел оскорбить наших парней. Это спорт, здесь все игроки обмениваются ироническими высказываниями, колкими замечаниями, шутками.

Давайте не будем обсуждать, оскорбил он нас или унизил, а 16 ноября выиграем у Бельгии. Это будет лучшее доказательство в ответ на слова Яремчука. Вот тогда Артём Дзюба не полезет за словом в карман и ответит ему. Вот это будет настоящий русский ответ. А сейчас — ну сказал и сказал. Зачем мы будем обращать внимание на высказывание каждого футболиста каждой сборной? Я понимаю, если бы это сказал Мбаппе, Месси, Роналду, а Яремчук — ну кто его знает? Выйдите на улицу — вам один из миллиона скажет, что, может, слышал эту фамилию. Его никто не знает, да и пускай дальше не знают. Сделал себе парень рекламу, теперь все СМИ его обсуждают.

Нельзя сейчас сказать, кто сильнее, Россия или Украина. Группы совсем разные. Наши клубы постоянно разводят в международных соревнованиях из-за этой сложной политической обстановки. Если мы встретимся в плей-офф Евро, вот там будет результат, тогда мы поймём кто сильнее, а кто слабее. Мы были на Чемпионате мира. Да, мы были принимающей страной, но смогли выйти из группы и пройти дальше. Украина вообще не попала. И вот теперь кто сильнее? Сейчас они заняли первое место в группе, где есть Португалия. Да, это сложно, но мы-то занимаем второе место с хорошим результатом. Определить, кто сильнее, можно только в очном поединке. Давайте пожелаем, чтобы Россия и Украина встретилась на Евро в плей-офф, и все болельщики, пришедшие на стадион, всем политикам доказали, что мы дружим и хорошо друг к другу относимся.

Я точно не могу сказать почему украинских футболистов так много в Европе. Возьмите ту же сборную Шотландии. Там практически все играют в АПЛ, но это же не означает их высокий уровень игры. Может, украинцы дороже стоят поэтому и играют", — сказал Лебедев в беседе с "Чемпионатом".


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Теги: Лебедев Яремчук Сборная Украины Дзюба Сборная России Сборная Бельгии Чемпионат Европы
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