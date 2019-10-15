Лебедев – об украинце Яремчуке: обыграем Бельгию, тогда Дзюба ему ответит

Депутат Государственной думы РФ Игорь Лебедев прокомментировал слова форварда сборной Украины Романа Яремчука, который после выхода на Евро-2020 негативно отозвался о сборной России.

Фото: РИА Новости