Премьер-министр Великобритании назвал "гнусным" расизм болельщиков в Болгарии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил расистские выкрики и жесты фанатов сборной Болгарии по ходу матча квалификации чемпионата Европы — 2020 против команды Англии.Игра проходила в Софии и завершилась со счетом 6:0 в пользу гостей. Фанаты сборной Болгарии по ходу встречи неоднократно оскорбляли темнокожих футболистов Англии по расовому признаку, из-за чего игру приостанавливали."Вчера мы стали свидетелями гнусного проявления расизма, которому нет места в футболе. Игроки английской сборной и тренеры проявили невероятное достоинство.УЕФА нужно посмотреть в глаза фактам. Расизм — пятно на футболе, с которым на данный момент борются недостаточно жестко. Расизм нужно убрать из футбола раз и навсегда", — цитирует пресс-службу премьер-министра Evening Standard.