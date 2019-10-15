Глава Болгарского футбольного союза подал в отставку после расистского скандала на игре с Англией

Президент Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов подал в отставку в результате скандала, произошедшего во время домашнего матча национальной сборной против Англии (0:6) в рамках 8-го тура отборочного раунда к чемпионату Европы — 2020.Напомним, судья в первом тайме был вынужден остановить игру на несколько минут из-за расистских оскорблений со стороны болгарских болельщиков, которым они подвергли темнокожих игроков англичан — Рахима Стерлинга и Тайрона Мингса. Фанаты ухали и свистели в адрес футболистов при каждом их касании мяча."Позиция Михайлова — это следствие напряжения, возникшего в последние дни, и обстановки, которая наносит ущерб болгарскому футболу и Болгарскому футбольному союзу.После многих лет, проведенных на этом посту, господин Михайлов выражает твердую готовность и впредь всячески содействовать развитию болгарского футбола", — говорится в заявлении на сайте Болгарского футбольного союза.