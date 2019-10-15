Полиция провела обыск в офисе Болгарского футбольного союза после скандала

Софийская полиция провела рейд в штаб-квартире Болгарского футбольного союза (БФС) после решения главы организации Борислава Михайлова уйти в отставку.14 октября во время матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии, прошедшем в Софии, футболисты гостей подверглись расистским оскорблениям. Встреча была остановлена на некоторое время.После произошедшего Министр спорта Болгарии потребовал от Михайлова уйти в отставку.