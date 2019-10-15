» » Созин: мы счастливы, что Украина на Евро

Созин: мы счастливы, что Украина на Евро

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал слова нападающего сборной Украины Романа Яремчука, который после выхода на Евро-2020 негативно отозвался о национальной команде России.

"Зачем обращать внимание на такие вещи, неужели ради того, чтобы злить всю Россию? Или чтобы поднять рейтинг газет? Сейчас мы пытаемся наладить отношения с новым президентом Украины, а люди, которые выступают там с такими заявлениями, сводят все усилия на нет. Слова Яремчука могут вызвать только ненависть и злобу. С таким подходом мы никогда не договоримся.

Вчера Украина выиграла у португальцев с Роналду – мы, и лично я, счастливы за них. Как счастливы и за Россию. Здорово, что наши страны уже отобрались на Евро. В России никто не прокомментировал победу Украины в негативном ключе. Вот и на слова Яремчука не надо обращать внимание. Его речь – личное мнение, он просто хочет сыграть на настроении некоторых людей, живущих в Украине, но далеко не всех.

Но в итоге все комментируют этого человека, и против хороших отношений Украины и России играют уже газеты. Нужно выборочно подходить к высказываниям. Конечно, я понимаю правила игры и журналистики, но почему бы газетам не помочь нашим политикам? Хотелось бы, чтобы на больную мозоль давили поменьше", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Созин Яремчук Сборная Украины
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Селюк: восхищен женой Семака 2
Евдокимов может возглавить "Нижний Новгород"
Федун: медали? Не в этом сезоне 4
УЕФА открыл дело в отношении Болгарии из-за расистского скандала
Грозный: хочу, чтобы Ракицкий играл за Украину
Созин: мы счастливы, что Украина на Евро
Грозный: "Спартаку" нужен Романцев. Если не он, то Карпин, Шалимов или Мостовой 7
Сборная России U-21 со счетом 5:0 разгромила Эстонию 9
По заветам взрослой сборной. Молодёжка оформила Эстонии пять безответных голов 1
Полиция провела обыск в офисе Болгарского футбольного союза после скандала 1
Мостовой - о Тедеско в "Спартаке": как это вообще возможно? 16
Слуцкий присудил себе награду за лучший танец 2019 года
Ловчев - о Тедеско: вся биография умещается в две строчки 20
Габулов может покинуть пост президента "Алании"
Глава Болгарского футбольного союза подал в отставку после расистского скандала на игре с Англией
Каталонский политик - Гвардиоле: смело - клеветать на Испанию, умолчав о Катаре
Жиров: в немецкой бане думал, что попал на нудистскую тусовку 4
Божович объяснил, почему у Кононова не получилось в "Спартаке" 6
Жиров: в "Зандхауезе" есть "русская мафия", а наш мат знают все 3
Уткин: Баста - русский Элтон Джон 19
Жиров: хочу попасть в сборную России и поиграть в Лиге чемпионов 1
"Барселона" из-за протестов может отправиться на матч с "Эйбаром" на автобусе
Игроки "Дерби" признали вину в вождении в нетрезвом состоянии
Каррагер: Джеррард может возглавить "Ливерпуль" сразу после "Рейнджерс"
Министр спорта Италии предложил отобрать у Турции финал ЛЧ за военную операцию в Сирии
Божович: не ожидал, что Соболев будет выступать так ярко
Премьер-министр Великобритании назвал "гнусным" расизм болельщиков в Болгарии 3
Статистики выяснили, кому и в какой день недели Роналду забивает чаще всего 1
Объявлен финальный список претендентов на награду Golden Boy - 2019 1
Фанаты пристыдили девушку Зинченко за фото с Роналду 6
Все новости