УЕФА открыл дело в отношении Болгарии из-за расистского скандала

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении Болгарского футбольного союза (БФС) после матч отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии.Во время встречи, прошедшей в Софии, фанаты сборной Болгарии выкрикивали расистские оскорбления в адрес английских футболистов.Как сообщает пресс-служба УЕФА, болгарские болельщики также обвиняются в бросании предметов на поле и неуважении к национальному гимну.Футбольная ассоциация Англии (FA) также обвиняется неуважении фанатов к национальному гимну.