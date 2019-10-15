Швеция упустила победу над Испанией

В матче 8-го тура группового этапа квалификации Евро-2020 сборная Швеции дома сыграла вничью с Испанией - 1:1.



Чемпионат Европы



8 тур



Голы: Берг, 50, Родриго, 90+2



Швеция: Ольсен — Лустиг, Линделеф, Гранквист, Бенгтссон — С. Ларссон, Ольссон, Экдаль (Свенссон, 83), Форсберг — Квайсон (Исак, 78), Берг (Андерссон, 90+3).



Испания: де Хеа (Кепа, 60)— Карвахаль (Хесус Навас, 80), Альбиоль, Иньиго Мартинес, Бернат — Фабиан Руис, Родри, Тиагу Алькантара (Родриго, 66)— Оярсабаль, Морено, Сeбальос.



Предупреждения: Сeбальос, 69, Ольссон, 81, Фабиан Руис, 81, Берг, 89, Родри, 89