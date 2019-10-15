Главный тренер сборной Болгарии извинился перед игроками cборной Англии

Главный тренер сборной Болгарии Красимир Балаков выступил с заявлением по поводу инцидента на матче с Англией (0:6) в рамках квалификации чемпионата Европы — 2020.По ходу игры, состоявшейся 14 октября в Софии, болгарские болельщики вскидывали руки в нацистском приветствии и после касания мяча темнокожими игроками сборной Англии издавали звуки, имитирующие крики обезьян. Из-за этого встреча дважды прерывалась. Инцидент получил большой общественный резонанс, во вторник президент Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов ушел в отставку.Перед матчем с Англией Балаков заявил, что в этой стране проблем с расизмом больше, чем в Болгарии. После игры тренер подвергся жесткой критике со стороны фанатов."Я решительно осуждаю и отвергаю расизм как норму поведения, которая противоречит современным человеческим отношениям. Это предубеждение, исходящее из прошлого, которое должно быть уничтожено навсегда.Лично я работал тренером в ряде болгарских команд со многими чернокожими игроками. Я никогда не отличал футболистов по цвету кожи. Наоборот — я всегда был готов и желал участвовать в ряде инициатив в поддержку нуждающихся, я помогал организациям, работающим над проблемами, связанными с равенством и помощью для обездоленных людей.Мои слова перед матчем с Англией о том, что в Болгарии не было расизма, были направлены на наш внутренний чемпионат. Возможно, единичные случаи, но в целом в глобальном масштабе такой проблемы точно не было.Я хочу сказать кое-что очень ясно: учитывая, что на такой основе были оскорбления, я, как тренер сборной, извиняюсь перед английскими футболистами и всеми, кто чувствует себя обиженным.В то же время я обращаюсь к людям, которые используют оскорбительные выражения против меня на моей личной странице в фейсбуке, что это неверно, и мои слова вырваны из контекста, и, если это не прекратится, я предприму юридические действия в свою защиту", — написал Балаков в соцсети.