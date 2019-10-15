Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал гостем программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
Специалист ответил на вопросы ведущего, а затем вручил ему подарок — футболку национальной команды с фамилией нападающего Артема Дзюбы и номером 22, а также автографом футболиста.
"Дзюба? Учитывая мои размеры… Я вполовину Дзюбы ростом", — ответил телеведущий, принимая подарок.
Напомним, сборная России гарантировала себе место на чемпионате Европы 2020 года.
Черчесов подарил телеведущему Соловьеву футболку сборной России с фамилией Дзюбы
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал гостем программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
Фото: instagram.com/vrsoloviev
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