Форвард молодежной сборной России Федор Чалов прокомментировал разгромную победу над сверстниками из Эстонии в рамках отбора Евро-2021 (5:0). Чалов открыл счет в матче на 26-й минуте, реализовав пенальти.
"Мы сегодня хорошо сыграли, смогли выполнить установку тренера: забили быстрый гол, затем второй. В дальнейшем играли уже в свое удовольствие. Нервничал ли, когда пошел бить пенальти? Не успел.
Мы разбирали игру сборной Эстонии. Ничего сверхъестественного они не показали. Боевитая команда, но мы свое дело сделали. Доволен в целом игрой команды. Здорово, что смогли забить пять мячей. В будущем это нам очень поможет", — цитирует Чалова пресс-служба РФС.
Чалов: когда пошел бить пенальти эстонцам, занервничать не успел
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