Вратарь молодежной сборной России Матвей Сафонов после разгромной победы над сверстниками из Эстонии в рамках отбора Евро-2021 (5:0) прокомментировал слухи о своем конфликте с тренерским штабом команды.
"Только после игры узнал о том, что у меня якобы испорчены отношения с тренерским штабом, и я уехал из Эстонии. Думаю, кто-то просто желает зла команде или лично мне. Это все бред — я нахожусь здесь, я отыграл с командой матч.
У меня были повреждения: я уехал с прошлого сбора, но мне пришлось это сделать. На этот сбор я приехал не до конца готовый. У нас хорошие отношения с тренерским штабом. Мы договорились, что в первом матче, если я не буду готов на сто процентов, то не буду играть и буду готовиться ко второму, чтобы быть в обойме, а дальше будем смотреть. В итоге, к первому матчу я восстановился не до конца, остался на скамейке. Ко второму матчу подготовился, тренеры доверили и я отыграл", — цитирует Сафонова пресс-служба РФС.
Сафонов прокомментировал слухи о конфликте с тренерами молодежной сборной России
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