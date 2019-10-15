Черчесов — о натурализации: никого не просили брать гражданство. В футбол по блату не играют

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о натурализации иностранных футболистов.



"Мы никого не просили брать российское гражданство. Когда ты кого-то просишь поменять гражданство, ты автоматически становишься должен. Зачем? У нас есть свои футболисты, которые себя проявляют. Кто-то женился на россиянке, кто-то 10 лет живет. Если ты юридически можешь играть, мы спокойно оцениваем и принимаем то или иное решение.



Есть задачи, которые надо решать. В футбол по блату не играют", — сказал Черчесов в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".



Напомним, сборная России гарантировала себе место на чемпионате Европы 2020 года.