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Черчесов: Дзюба взрослеет, его надо подправлять и иногда не мешать

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1" ответил на вопрос о том, как удалось вывести нападающего и капитана Артема Дзюбу на новый уровень.
Фото: © Matthias Hangst / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
"Многие наверно забыли, но Дзюба уже в 18-19 лет играл в основном составе "Спартака", который я тренировал. А во второй команде с ним работал Мирослав Ромащенко, так что мы его давно знаем. Когда знаешь его характер, нужно создать те условия, когда его личность, или другого футболиста будет выходить на первый план.

Сегодня вот такая ситуация. Дзюба взрослеет, его надо только подправлять, и как я говорю, главная задача тренера — иногда и не мешать. Если умеешь не мешать, значит, полдела уже сделано", — сказал Черчесов.


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Теги: Черчесов Дзюба Сборная России Чемпионат Европы
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