Черчесов: Дзюба взрослеет, его надо подправлять и иногда не мешать

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1" ответил на вопрос о том, как удалось вывести нападающего и капитана Артема Дзюбу на новый уровень.

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