Полиция задержала четырех фанатов по делу о расизме на матче Болгария — Англия

Болгарская полиция задержала четырех болельщиков по делу о проявлении расизма на матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 Болгария — Англия (0:6).Встреча, прошедшая 14 октября в Софии, была омрачена поведением местных болельщиков на трибунах. По ходу игры болгарские болельщики вскидывали руки в нацистском приветствии и издавали звуки, имитирующие крики обезьян, из-за чего матч дважды прерывался. УЕФА уже открыл дело в отношении Болгарского футбольного союза.Полиция Софии проводит операцию по задержанию футбольных хулиганов, причастных к расистским инцидентам во время игры. На данный момент задержаны четыре фаната.