Хорваты ещё могут остаться без Евро. Разбираем расклады отборочных групп

Чехия – Косово, 14 ноября 22:45

Ирландия - Дания, 18 ноября 22:45

Хорватия – Словакия, 16 ноября 22:45

Австрия – Северная Македония, 16 ноября 22:45

Квалификация выходит на финишную прямую, осталась только серия матчей в ноябре.Мы уже рассказывали о том, как рубятся между собой косовары и чехи в группе «А». В очной игре сильнее оказались первые, но из-за неудачного старта (ничьих с Болгарией и Черногорией) команда Чехии всё-таки выше. Правда, лишь на 1 очко.Впереди вторая личная, по итогам которой многое станет ясно. Но даже в случае неудачного исхода для чешской стороны это будет ещё не катастрофа. В последнем туре Чехия сможет набрать дежурные очки с Болгарией, а вот Косово вполне по силам оступиться в матче против Англии.Фавориты группы, кстати, пока из неё не вышли. Команде Саутгейта требуется как минимум победа в ближайшей игре против Черногории.Вы точно в курсе, что Украина уже вышла, победив Португалию. Даже если вас обидели слова Яремчука, это не даёт повода не отдавать должного нашим "добродушным соседушкам" (уж больно восторженно российские комментаторы топят за жовто-блакитных). Действующим чемпионам Европы, не оправдавшим первоначальные расклады, теперь предстоит на полном серьёзе играть с Литвой и Люксембургом. Вот до чего Украина довела...Сербии в очередной раз не повезло. Они попали в группу к чемпионам португальцам и прокачанной Украине. Уничтожение в гостевой игре командой Шевченко обрушило все шансы. Правда, математические остались – сербы должны набирать максимум очков и надеяться, что Португалия хоть чуть-чуть оступится против Литвы или Люксембурга.В очных встречах прочнее оказались Нидерланды, поэтому на первом месте при равенстве очков именно они. Двум фаворитам осталось сыграть против гораздо более слабых противников, чтобы определить, кто на каком месте останется в итоге. Скорее всего, Германия уже не поднимется.У Северной Ирландии только математические шансы, так что здесь без сюрпризов.А вот в группе «D» всё куда занятнее. Ирландия проиграла на выезде Швейцарии и серьёзно подставилась: пока она ещё на первом месте, но у противников по игре в запасе. Ключевая игра следующая, против Дании. Собственно, в ней всё и решится.Финалисты чемпионата мира в России могли решить все вопросы на выходных, но не победили Уэльс. Осталась одна игра против Словакии, но если Хорватия проиграет – может пролететь мимо чемпионата Европы.Ниже просто безумие. Даже Уэльс ещё может забраться на вторую строчку (для этого нужно обыграть Азербайджан и Венгрию). А уж у Словакии вообще неплохие шансы, если вспомнить про игру в запасе.Не проиграв шведам, испанцы уже отобрались, а вот для команды, которая победила нас в группе Лиги Наций, борьба продолжается. В спину Швеции довольно-таки внезапно дышит Румыния.Впереди по всем стандартам спортивного драматизма очная игра между претендентами на второе место. Но на этом дело не закончится – потом Швеция будет издеваться над Фарерскими островами, а Румынии придется играть с немотивированной, но всё же Испанией.Польша уже решила все вопросы и может бронировать рейсы на следующее лето, а вот Австрии осталось решить формальности – достаточно сыграть вничью в матче против Македонии.В группе «Н» всё довольно сурово. Турции надо сыграть с Исландией вничью и на этом квалификация для неё закончится. Франции осталось всего-то обыграть Молдавию. У Исландии почти никаких шансов, потому что нужно не только побеждать Турцию, но и надеяться на осечки соперников.Манчини уже решил вопрос с квалификацией, осталось получать удовольствие от футбола. По остальным – произойти в теории может всё что угодно, но ничего горячего уже не будет. У Армении крошечные шансы (вот это была бы новость), ещё на бумаге может пробиться дальше Босния и Герцеговина, но скорее всего на ЧЕ попадёт Финляндия – впереди у неё Армения и мёртвый Лихтенштейн.