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Хорваты ещё могут остаться без Евро. Разбираем расклады отборочных групп

Квалификация выходит на финишную прямую, осталась только серия матчей в ноябре.

Решающий матч для Чехии и Косово


Мы уже рассказывали о том, как рубятся между собой косовары и чехи в группе «А». В очной игре сильнее оказались первые, но из-за неудачного старта (ничьих с Болгарией и Черногорией) команда Чехии всё-таки выше. Правда, лишь на 1 очко.

Впереди вторая личная, по итогам которой многое станет ясно. Но даже в случае неудачного исхода для чешской стороны это будет ещё не катастрофа. В последнем туре Чехия сможет набрать дежурные очки с Болгарией, а вот Косово вполне по силам оступиться в матче против Англии.

Фавориты группы, кстати, пока из неё не вышли. Команде Саутгейта требуется как минимум победа в ближайшей игре против Черногории.

Чехия – Косово, 14 ноября 22:45

Чудо-соседи и несчастные сербы


Вы точно в курсе, что Украина уже вышла, победив Португалию. Даже если вас обидели слова Яремчука, это не даёт повода не отдавать должного нашим "добродушным соседушкам" (уж больно восторженно российские комментаторы топят за жовто-блакитных). Действующим чемпионам Европы, не оправдавшим первоначальные расклады, теперь предстоит на полном серьёзе играть с Литвой и Люксембургом. Вот до чего Украина довела...

Сербии в очередной раз не повезло. Они попали в группу к чемпионам португальцам и прокачанной Украине. Уничтожение в гостевой игре командой Шевченко обрушило все шансы. Правда, математические остались – сербы должны набирать максимум очков и надеяться, что Португалия хоть чуть-чуть оступится против Литвы или Люксембурга.

Голландия, видимо, опередит Германию, Ирландия осложнила своё положение


В очных встречах прочнее оказались Нидерланды, поэтому на первом месте при равенстве очков именно они. Двум фаворитам осталось сыграть против гораздо более слабых противников, чтобы определить, кто на каком месте останется в итоге. Скорее всего, Германия уже не поднимется.

У Северной Ирландии только математические шансы, так что здесь без сюрпризов.

А вот в группе «D» всё куда занятнее. Ирландия проиграла на выезде Швейцарии и серьёзно подставилась: пока она ещё на первом месте, но у противников по игре в запасе. Ключевая игра следующая, против Дании. Собственно, в ней всё и решится.

Ирландия - Дания, 18 ноября 22:45

Хорватия может и не попасть на Евро!


Финалисты чемпионата мира в России могли решить все вопросы на выходных, но не победили Уэльс. Осталась одна игра против Словакии, но если Хорватия проиграет – может пролететь мимо чемпионата Европы.

Ниже просто безумие. Даже Уэльс ещё может забраться на вторую строчку (для этого нужно обыграть Азербайджан и Венгрию). А уж у Словакии вообще неплохие шансы, если вспомнить про игру в запасе.

Хорватия – Словакия, 16 ноября 22:45

Испания на Евро, а Швеция – ещё не факт


Не проиграв шведам, испанцы уже отобрались, а вот для команды, которая победила нас в группе Лиги Наций, борьба продолжается. В спину Швеции довольно-таки внезапно дышит Румыния.

Впереди по всем стандартам спортивного драматизма очная игра между претендентами на второе место. Но на этом дело не закончится – потом Швеция будет издеваться над Фарерскими островами, а Румынии придется играть с немотивированной, но всё же Испанией.

Маленький шажок для Австрии и невыполнимая миссия для Исландии


Польша уже решила все вопросы и может бронировать рейсы на следующее лето, а вот Австрии осталось решить формальности – достаточно сыграть вничью в матче против Македонии.

В группе «Н» всё довольно сурово. Турции надо сыграть с Исландией вничью и на этом квалификация для неё закончится. Франции осталось всего-то обыграть Молдавию. У Исландии почти никаких шансов, потому что нужно не только побеждать Турцию, но и надеяться на осечки соперников.

Австрия – Северная Македония, 16 ноября 22:45

Италия вышла, всё в руках финнов


Манчини уже решил вопрос с квалификацией, осталось получать удовольствие от футбола. По остальным – произойти в теории может всё что угодно, но ничего горячего уже не будет. У Армении крошечные шансы (вот это была бы новость), ещё на бумаге может пробиться дальше Босния и Герцеговина, но скорее всего на ЧЕ попадёт Финляндия – впереди у неё Армения и мёртвый Лихтенштейн.

Сборная России уже на Евро. Но ещё есть возможность побороться за первое место

Фото: myscore


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Теги: сборная Хорватии сборная Украины Сборная Англии сборная Италии сборная Исландии Сборная Испании
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