Полузащитник "Зенита" и сборной России Александр Ерохин прокомментировал выход национальной команды в финальную часть Евро-2020.
"Выход на Евро — это очень важный этап для нашей команды. Группа была не самой легкой, тем ценнее тот результат, которого мы достигли. Точнее она все еще остается непростой — нам осталось сыграть два матча. Но после Кипра я, как и все игроки сборной, ощутил чувство выполненного долга. Это дорогого стоит.
Кого бы хотел в соперники? Гадать, кто попадется — занятие сомнительное. Но было бы интересно посмотреть, как мы себя проявим в играх с ведущими сборными Европы. Это будет настоящая проверка на прочность для России. Наш тренер уже озвучил задачи на этот турнир — будем держать их в голове", — сказал Ерохин в интервью GQ.
Ерохин: Черчесов озвучил задачи на Евро — будем держать их в голове
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