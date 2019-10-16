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Ерохин: выход на Евро — пожалуй, главный подарок на 30-летие

Полузащитник "Зенита" и сборной России Александр Ерохин назвал главным подарком на юбилей выход национальной команды на чемпионат Европы.

В воскресенье команда Станислава Черчесова разгромил Кипр (5:0) в матче 8-го тура отборочного раунда к Евро-2020 и досрочно гарантировала себе участие в финальной части турнира.

"Сплоченность сборной России заключается в очень простом моменте. Когда сбор заканчивается, и мы разъезжаемся по клубам, общение между футболистами не прекращается. Мы все играем и живем в разных городах, но, если у кого-то из ребят появляются проблемы, остальные готовы поддержать.

Конечно, было очень приятно, что сборная отобралась на Евро в мой день рождения. Пожалуй, это даже был главный подарок. Я давно знал, что матч сборной будет в мой 30-й день рождения, но только ближе к делу стало понятно, что он станет для нас важнейшим.
Ребята из сборной написали мне пожелания, партнеры по клубу в стороне тоже не остались. Сергей Богданович Семак пожелал здоровья, меньше травм и больше побед с "Зенитом" и сборной", — сказал Ерохин в интервью GQ.

Напомним, Ерохин не был вызван в сборную России на матчи против Шотландии (4:0) и Кипра из-за инфекционной болезни, о чем говорил главный тренер Станислав Черчесов.


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Теги: Ерохин Чемпионат Европы Сборная России
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