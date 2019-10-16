Колосков: ничего страшного, если Россия сыграет с Украиной в полуфинале ЧЕ-2020

Почетный президент РФС, бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков прокомментировал выступление сборной России и Украины в квалификации чемпионата Европы 2020 года. Обе команды попали в финальный этап и могут попасть друг на друга в случае выхода в полуфинал турнира.

Фото: официальный сайт РФС

"Не вижу тут ничего удивительного. У Украины замечательная команда, с хорошими исполнителями. Некоторые футболисты играют в отличных европейских клубах. Наша сборная постоянно прогрессирует, этот процесс начался еще в 2014 году на чемпионате мира, так что тоже получился ожидаемый результат.



Украина мне понравилась. Я смотрел вчерашний матч. Это хорошая команда, у нее неплохие перспективы. Как и у нашей сборной. И у тех, и у других есть шансы попасть в восьмерку сильнейших. Нужен ли матч России с Украиной? Это не от нас зависит, зависит от футболистов. Если будут играть хорошо, в любом случае это может произойти. Но ничего страшного не случится, если Россия сыграет с Украиной в полуфинале. Конечно, сюда привяжут политику, но сами футболисты будут играть в рамках правил.



Провокации? Не боюсь. Поле — это не то место, где нужно ждать провокации. Что касается зрителей, есть правоохранительные органы, которые разберутся. Конечно, возможны стычки в городах, но это уже не имеет к футболу никакого отношения", — цитирует Колоскова "РБ Спорт".