» » Колосков: ничего страшного, если Россия сыграет с Украиной в полуфинале ЧЕ-2020

Колосков: ничего страшного, если Россия сыграет с Украиной в полуфинале ЧЕ-2020

Почетный президент РФС, бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков прокомментировал выступление сборной России и Украины в квалификации чемпионата Европы 2020 года. Обе команды попали в финальный этап и могут попасть друг на друга в случае выхода в полуфинал турнира.
Фото: официальный сайт РФС
"Не вижу тут ничего удивительного. У Украины замечательная команда, с хорошими исполнителями. Некоторые футболисты играют в отличных европейских клубах. Наша сборная постоянно прогрессирует, этот процесс начался еще в 2014 году на чемпионате мира, так что тоже получился ожидаемый результат.

Украина мне понравилась. Я смотрел вчерашний матч. Это хорошая команда, у нее неплохие перспективы. Как и у нашей сборной. И у тех, и у других есть шансы попасть в восьмерку сильнейших. Нужен ли матч России с Украиной? Это не от нас зависит, зависит от футболистов. Если будут играть хорошо, в любом случае это может произойти. Но ничего страшного не случится, если Россия сыграет с Украиной в полуфинале. Конечно, сюда привяжут политику, но сами футболисты будут играть в рамках правил.

Провокации? Не боюсь. Поле — это не то место, где нужно ждать провокации. Что касается зрителей, есть правоохранительные органы, которые разберутся. Конечно, возможны стычки в городах, но это уже не имеет к футболу никакого отношения", — цитирует Колоскова "РБ Спорт".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Колосков Сборная России Сборная Украины Чемпионат Европы
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Родригес может стать частью сделки по переходу Канте в "Реал"
Трехметровая скульптура Неймара появилась на одной из улиц Парижа
Турецкая федерация вручила майку сборной игроку "Санкт-Паули", поддержавшему войну в Сирии
Первое Эль-Класико сезона могут перенести в Мадрид из-за протестов в Барселоне
Колосков: ничего страшного, если Россия сыграет с Украиной в полуфинале ЧЕ-2020 11
Ерохин: выход на Евро — пожалуй, главный подарок на 30-летие
"Реал" получил компенсацию от "Леганеса", который не давал Лунину игровое время
Ерохин: Черчесов озвучил задачи на Евро — будем держать их в голове 1
Вратарь "Вальядолида": Месси умеет развеселить в раздевалке
В педагогическом университете Барнаула одну из аудиторий назовут в честь Ерохина
Д. Комбаров: «Оренбург» увольняет тренеров? С нами такого не повторится
Сборная США впервые за 34 года проиграла Канаде
Гаскойн — об обвинениях в домогательстве: меня самого целовали 20 лет подряд! 4
Соболев: "МЮ"? Посмеялись, никто всерьез не воспринял 3
Роналду в 2018 году заработал в 2 раза больше Месси за рекламу в инстаграме
"Барселона" напомнила о дебюте Месси 15 лет назад
Хорваты ещё могут остаться без Евро. Разбираем расклады отборочных групп 1
Зиньковский: всю жизнь играл на синтетике, в Оренбурге проблем не будет
Мендеш: не сомневаюсь, что Роналду превзойдет Пеле как лучшего бомбардира в истории 1
Полиция задержала четырех фанатов по делу о расизме на матче Болгария — Англия
Божович: сказали Соболеву «здравствуйте». А как его надо было встречать?
УЕФА наказал "Лацио" за расистское поведение болельщиков
Бесчастных стал главным тренером "Факела" 1
Агент: "Штутгарт" и ЦСКА предлагали за Шомуродова в районе 10 млн евро 9
Фетисов: Соболев будет выходить на поле со значком "Крыльев Советов" 2
Одноклубник Зинченко посмеялся над бурной реакцией украинца на выход своей сборной на Евро-2020
В "Крыльях Советов" прокомментировали информацию о проблемах "Самара-Арены" 1
Председатель совета директоров "Крыльев": Божович — один из самых серьёзных тренеров нашей лиги
Суд арестовал акции принадлежащей президенту ЦСКА Гинеру сети поликлиник 18
Черчесов: Дзюба взрослеет, его надо подправлять и иногда не мешать 3
Все новости