Главный тренер сборной Испании посвятил выход на Евро-2020 Энрике

Главный тренер сборной Испании Роберт Морено прокомментировал выход своих подопечных на Евро-2020. Накануне испанцы сыграли вничью с командой Швеции (1:1), квалифицировавшись на турнир."Я хочу вспомнить о Луисе Энрике и его семье и посвятить это достижение им. Также хочу поблагодарить руководство Федерации футбола Испании за доверие ко мне. Это был очень сложный выездной матч против сильного соперника", — цитирует Морено A Bola.Луис Энрике — бывший тренер сборной Испании. В августе после борьбы в течение 5 месяцев с остеогенной саркомой скончалась его девятилетняя дочь Ксана.