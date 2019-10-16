Почетный президент РФС, бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков ответил на вопрос о том, стоит ли сборной России провести товарищеский матч против Украины до чемпионата Европы 2020 года.
"Этого не нужно делать. Не надо самим себе создавать проблемы. Эту тему вообще надо забыть и не поднимать. Иначе сами провоцируем такие отношения болельщиков. Зачем нам матч с командой Украины? И без нее есть разные команды, с кем можно провести товарищеские встречи", — цитирует Колоскова "РБ Спорт".
Сборные России и Украины пробились в финальную часть чемпионата Европы 2020 года. В случае успешного выступления команды могут сыграть друг с другом в полуфинале турнира.
Колосков: России не надо играть товарищеский матч с Украиной
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