» » Колосков: России не надо играть товарищеский матч с Украиной

Колосков: России не надо играть товарищеский матч с Украиной

Почетный президент РФС, бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков ответил на вопрос о том, стоит ли сборной России провести товарищеский матч против Украины до чемпионата Европы 2020 года.

"Этого не нужно делать. Не надо самим себе создавать проблемы. Эту тему вообще надо забыть и не поднимать. Иначе сами провоцируем такие отношения болельщиков. Зачем нам матч с командой Украины? И без нее есть разные команды, с кем можно провести товарищеские встречи", — цитирует Колоскова "РБ Спорт".

Сборные России и Украины пробились в финальную часть чемпионата Европы 2020 года. В случае успешного выступления команды могут сыграть друг с другом в полуфинале турнира.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Колосков Сборная России сборная Украины
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

У вратаря "Зенита" Лунева родился сын
Месси: без помощи моей команды я бы не выиграл "Золотую бутсу" 1
Нагорный: Слуцкий часто пишет нам с Далалояном
Защитник "Наполи": хотелось бы добиться успеха в Лиге чемпионов
Колосков: России не надо играть товарищеский матч с Украиной 2
Стоичков расплакался, комментируя расистский скандал в Болгарии 5
Главный тренер сборной Испании посвятил выход на Евро-2020 Энрике
Темников подал апелляцию в CAS на решение РФС отказать в иске против "Динамо"
Евдокимов сменил Черышева в должности главного тренера "Нижнего Новгорода"
Джикия встретится с болельщиками "Спартака" перед матчем с "Рубином" 3
Матч "Барселона" - "Реал" могут перенести в Мадрид из-за протестов
Маммана перенес успешную операцию в Испании
Джорджевич рассказал о кумире детства и любимом чемпионате
Энрике не включил ни одного игрока "МЮ" в объединенную сборную с "Ливерпулем"
Генич - о поцелуе с Уткиным, "Спартаке" и Карпине 5
Назначены комментаторы на "Зенит" - "Ростов", "Спартак" - "Рубин" и другие матчи 13-го тура РПЛ 2
Соболев: часто сравнивают с Дзюбой. Но мне нравится, как играет Златан
Месси получил "Золотую бутсу" из рук сыновей
Родригес может стать частью сделки по переходу Канте в "Реал"
Трехметровая скульптура Неймара появилась на одной из улиц Парижа
Турецкая федерация вручила майку сборной игроку "Санкт-Паули", поддержавшему войну в Сирии
Первое Эль-Класико сезона могут перенести в Мадрид из-за протестов в Барселоне
Колосков: ничего страшного, если Россия сыграет с Украиной в полуфинале ЧЕ-2020 16
Ерохин: выход на Евро — пожалуй, главный подарок на 30-летие
"Реал" получил компенсацию от "Леганеса", который не давал Лунину игровое время
Ерохин: Черчесов озвучил задачи на Евро — будем держать их в голове 1
Вратарь "Вальядолида": Месси умеет развеселить в раздевалке
В педагогическом университете Барнаула одну из аудиторий назовут в честь Ерохина
Д. Комбаров: «Оренбург» увольняет тренеров? С нами такого не повторится
Сборная США впервые за 34 года проиграла Канаде
Все новости