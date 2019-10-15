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Рейды и задержания, слёзы Стоичкова, увольнения. На болгарский расизм очень жёсткая реакция

Официальные санкции еще не вынесены, но болельщики, травившие игроков сборной Англии, уже наверняка жалеют о том, что они устроили в понедельник на матче квалификации Евро.


В понедельник сборная Англии размазала команду Болгарии (6:0), но футбол в этой проходной встрече отошёл на второй план. Хорватский судья Иван Бебек дважды останавливал игру в первом тайме из-за проявлений расизма – такого раньше никогда не было.

Внимание на эти моменты обращал Стерлинг. Капитан сборной Англии Гарри Кейн, начиная обсуждать это с арбитром, действовал согласно инструкции: да, у британцев был план и на этот счёт, и они замучили, упоминая его целый месяц.

Получалось настолько некрасиво, что фанатов в перерыве успокаивал капитан сборной Ивелин Попов. Ему удалось договориться с болельщиками и второй тайм они провели спокойнее. Но и сорока пяти минут хватило, чтобы раздулся неимоверный скандал.


- Жаль, что на стадионе Болгарию представляют такие идиоты, - кратко резюмировал Стерлинг.

А нападающий англичан Маркус Рэшфорд отметил поступок игрока «Ростова»:

- Мне рассказали, что в перерыве сделал капитан сборной Болгарии. Требуется огромное мужество, чтобы вот так в одиночестве выйти и поступить правильно, - написал форвард в социальных сетях.

А вот тренера команды Попова понесло куда-то в сторону. Отрицать очевидное явно не следовало:

- Я ничего не слышал. Сначала нужно доказать, что это было, - сказал после игры Красимир Балаков, а Гарета Саутгейта (по информации зарубежных СМИ) журналист на пресс-конференции прервал словами «Это враньё! Что вы несёте?! Там не было никакой сложной ситуации. Всё это преувеличение!»


Министерство по делам молодежи и спорта Болгарии моментально объявило ультиматум Болгарскому футбольному союзу. При этом решение было поддержано главой правительства Болгарии Бойко Борисовым.

В тот же день президент Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов покинул свой пост. А потом стало известно, что полицейские в Софии совершили рейд в здании Болгарского футбольного союза.

Ивелин Попов, пытавшийся успокоить болельщиков, комментирует ситуацию совсем иначе по сравнению с партнёрами:

- Мы все страдаем от этого, это плохая реклама для Болгарии. Какой футболист захочет приехать сюда? Расизм – мировая проблема, которую нужно искоренить. Мы все люди, и я не понимаю, почему мы должны оскорблять друг друга на расовой почве. Даже величайший футболист в истории был темнокожим, - делился мнением полузащитник «Ростова».

А вот вратарь сборной Болгарии Илиев оказался другого мнения:

- Если говорить честно, то я считаю, что болельщики вели себя отлично. Насколько я мог слышать, с трибун не звучало никаких оскорблений. Думаю, что англичане немного преувеличивают ситуацию.


Из фанатов уже задержано четыре человека, при этом оперативно-розыскные действия продолжаются.

Естественно, в УЕФА уже завели дело. При этом не только по поводу расизма: «из-за расистского поведения фанатов, бросания различных предметов на поле, неуважении к национальному гимну и показа повторов на табло». А ФИФА заявила, что готова навсегда запрещать вход на стадион за расизм.

Легендарный игрок сборной Болгарии и «Барселоны» Христо Стоичков, отвечая на вопрос об этом происшествии, заплакал.


А президент Болгарии Румен Радев довольно жёстко прокомментировал ситуацию:

- Государству необходимо принять драконовские меры против футбольного хулиганства. Пока у политиков возникает соблазн использовать футбольных фанатов в протестах, будут происходить рецидивы, - зато защитил президента футбольного союза. - Ни одна спортивная федерация, в том числе Болгарский футбольный союз, не может нести ответственность за поведение фанатов.

Поэтому требование отставки Борислава Михайлова – это паническое бегство от ответственности людей, которые по закону должны ее нести, - сказал президент.

Теперь сборной Болгарии остаётся ждать официальных санкций от УЕФА. Учитывая, какая шумиха поднялась, будут они максимально жёсткими.

Фото: REUTERS/Carl Recine, sports.ru, Gettyimages.ru/Catherine Ivill, The Sun


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Теги: сборная Болгарии сборная Англии Стерлинг Попов
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