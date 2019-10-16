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Черышев и Семёнов включены в символическую сборную недели отбора Евро-2020

УЕФА опубликовал на странице в твиттере символическую сборную недели в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Полностью символическая сборная недели в отборочном турнире Евро-2020 выглядит следующим образом: Мерт Гюнок (Турция), Регви Балдвинссон (Фарерские острова), Мерих Демирал (Турция), Андрей Семёнов (Россия), Эран Захави (Израиль), Руслан Малиновский (Украина), Денис Черышев (Россия), Джон Макгинн (Шотландия), Роберт Левандовски (Польша), Гарри Кейн (Англия), Ромелу Лукаку (Бельгия).


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Теги: Черышев Семенов Сборная России
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