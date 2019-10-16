Полиция Болгарии подозревает в расизме 15 болельщиков, 6 из них уже арестованы

Болгарская полиция установила личности 15 болельщиков, которые подозреваются в расистском поведении на отборочном матче Евро-2020 с Англией, шестеро из них задержаны, сообщает BBC. Девять человек находятся под следствием, трое объявлены в розыск.По ходу игры, состоявшейся 14 октября в Софии, болгарские болельщики вскидывали руки в нацистском приветствии и после касания мяча темнокожими игроками сборной Англии издавали звуки, имитирующие крики обезьян. Из-за этого встреча дважды прерывалась. Инцидент получил большой общественный резонанс. Во вторник президент Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов ушел в отставку, а УЕФА возбудил дело против организации.