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Черчесов: на стадионе во время матча есть только 2 дебила — главные тренеры

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как ему удавалось справляться с давлением во время домашнего чемпионата мира 2018 года.

На этом турнире сборная России продемонстрировала свой лучший результат в истории, дойдя до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила Хорватии — будущим вице-чемпионам.

"Главный тренер команды-хозяйки чемпионата должен обладать двумя обязательными качествами: быть неграмотным и глухим. То есть не читать прессу и не слушать посторонних. Если будешь все читать и всех слушать, сойдешь с ума. Поэтому я сознательно оглох на пару лет и забыл азбуку. Только глаза и мозги. Все! Остальное отключается.

Можете смеяться, но это так. Как известно, на стадионе во время матча только два дебила — главные тренеры. Они единственные ничего не понимают в футболе. Поэтому мы идем своей дорогой, помня поговорку: "Вратарь и тренер отвечают за свои ошибки". За свои ошибки я отвечу, но буду делать так, как вижу", — цитирует Черчесова "Матч ТВ".


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Теги: Черчесов Сборная России Чемпионат Европы
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