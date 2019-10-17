Сборная России будет готовиться к Бельгии в Сочи

К отборочным матчам чемпионата Европы-2020 с Бельгией и Сан-Марино, которые пройдут соответственно 16 и 19 ноября, сборная России будет готовиться в Сочи."10 ноября, сразу после матчей 16-го тура Премьер-Лиги, национальная команда России вылетит в Сочи, где проведёт краткосрочный сбор перед заключительными отборочными играми чемпионата Европы. Мы проанализировали ноябрьские погодные характеристики в Москве и Сочи за последние пять лет и приняли решение готовиться сейчас к матчам в южном регионе. Поздней осенью там гораздо теплее, чем в Москве. Кроме того, специально к нашему сбору хозяева завершат реновацию поля на стадионе им. Метревели, и оно будет в отличном состоянии.Сборная знакома со спецификой подготовки в этом городе, так как провела на стадионе "Фишт" уже несколько матчей – в 2017 году с той же Бельгией, и в 2018-м – с Хорватией на чемпионате мира и с Турцией в Лиге наций. У сборной в Сочи запланированы четыре тренировки, а в Санкт-Петербург команда отправится по традиции за два дня до игры", — сказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.