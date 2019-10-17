В Сети появились фото официального мяча Евро-2020 от Adidas

На сайте Footy Headlines показали фото официального мяча Евро-2020. Новинка получила название Uniforia.

Фото: footyheadlines.com

Uniforia — это неологизм, который сочетает в себе универсальность и эйфорию. Это подходящее название, так как Евро-2020 будет единственным в своем роде турниром: матчи пройдут в двенадцати странах на двенадцати стадионах. Финал чемпионата Европы-2020 пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.