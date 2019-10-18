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Главный тренер сборной Армении подал в отставку

Армен Гюльбудагянц покинул пост главного тренера сборной Армении, сообщает официальный сайт Федерации футбола Армении.

По словам специалиста, причиной отставки стало то, что национальная команда практически лишилась шансов выйти в финальную часть чемпионата Европы — 2020.

"Уже год, как я занимаю пост главного тренера сборной Армении. За этот период были моменты и радости, и печали, связанные с выступлением сборной. Отборочная кампания еще не завершилась, но я принял сложное решение уйти с поста главного тренера национальной сборной, так как не смог оправдать надежды армянских болельщиков вывести дружину в финальную стадию чемпионата Европы. Теперь мы имеем лишь теоретические шансы. Несмотря на то, что передо мной не была поставлена задача вывести сборную на Евро-2020, я всегда чувствовал ответственность. Я хотел бы поблагодарить прошедших со мной этот интересный и трудный путь тренерский штаб, медицинский и обслуживающий персоналы, футболистов, главу Федерации футбола Армении, а также всех сотрудников, которые всегда поддерживали и обеспечивали хорошие условия для работы. Спасибо всем болельщикам, которые оказывали нам поддержку в самые сложные периоды", — сказал Гюльбудагянц.

Президент ФФА Артур Ванецян, в свою очередь, поблагодарил Гюлбудагянца за проделанную работу.

"В течение года Армен Гюлбудагянц проявил себя как профессионал высокого уровня, отличившись своими человеческими качествами. Мне было очень сложно принять эту отставку, однако в ходе нашей беседы Армен Гюлбудагянц не поменял решение. Уверен, что проделанная за год работа нашего тренера, а также заложенная основа, принесут плоды и в будущем. Выражаю благодарность Армену Гюлбудагянцу за самоотверженную работу, и уверен, что у нас еще будут поводы для сотрудничества", — заявил Ванецян.


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Теги: Сборная Армении Чемпионат Европы
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