Тренер сборной Болгарии ушел в отставку

Главный тренер сборной Болгарии Красимир Балаков подал в отставку со своего поста спустя четыре дня после скандального матча квалификации Евро-2020 против Англии (0:6).Матч Болгарии и Англии дважды прерывался из-за расистских выкриков со стороны болельщиков в Софии. После окончания той встречи 53-летний Балаков заявил, что «не слышал» расистских кричалок и уханья в адрес темнокожих футболистов."Я ни за что бы не стал бежать от ответственности. Я подал в отставку и наш футбольный союз принял ее. Я не жалею, что согласился возглавить сборную", — цитирует Балакова болгарский журналист Методи Шуманов.Болгарские власти уже арестовали 12 подозреваемых по итогам матча с Англией. Четырех фанатов отстранили на два года от посещения игр.