Правительство РФ выделило 285 млн рублей на подготовку к Евро-2020

Правительство РФ выделило дополнительные средства в размере 285 млн рублей на подготовку к проведению в Санкт-Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году.Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале правовой информации в пятницу.Напомним, Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три игры группового этапа и четвертьфинал. В других российских городах будут организованы зоны публичного просмотра матчей турнира. Помимо Санкт-Петербурга, матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.Сборная России гарантировала себе участие в финальной части Евро-2020 после победы над Кипром со счетом 5:0.