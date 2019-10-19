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Галактионов: Умяров так убедительно выглядел на тренировках, что забрал себе место в старте

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов рассказал, стала ли для него открытием игра полузащитника "Спартака" Наиля Умярова, который приехал на сентябрьский сбор в последний момент из-за травмы хавбека "Ростова" Данила Глебова и сразу попал в стартовый состав.

Во вторник футболисты молодежной сборной России добились крупной победы над сверстниками из команды Эстонии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы — 2021. Игра 4-го тура в эстонском городе Пярну завершилась со счетом 5:0 в пользу команды Галактионова.

"Наиль был в расширенном составе сборной. Мы отлично знали его возможности, смотрели все матчи и в "Спартаке", и в "Спартаке-2", до этого следили в "Чертаново". Но Глебов получал в клубе больше игровой практики, чем Умяров, поэтому у него был приоритет. Спартаковец изначально шел вторым номером, однако после травмы ростовчанина был вызван, и на тренировках выглядел так убедительно, что забрал себе место в стартовом составе. По крайней мере, на тот момент. А дальше будет конкуренция, которая и даст ответ на вопрос: кто сильнее? В опорной зоне есть и Глебов, который забил гол в последнем матче с Эстонией, и Голубев, и Обляков. Посмотрим, кто в дальнейшем будет себя лучше проявлять и демонстрировать качественный футбол", — приводит слова Галактионова "Спорт день за днем".


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Теги: Галактионов Умяров Молодежный чемпионат Европы Молодежная сборная России
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