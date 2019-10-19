Россияне досрочно обеспечили себе выход в финальную стадию турнира после разгрома Кипра (5:0) 13 октября. По окончании игры главный тренер Станислав Черчесов сказал, что глобальной задачей россиян будет победа на Евро.
"Каждый спортсмен должен ставить для себя максимальную задачу, это правильно. Найдите любого, который едет на Олимпиаду, что, он едет лишь ради участия или город посмотреть? У сборной есть опыт, интересные футболисты и лидеры. Почему бы сейчас не желать победить на Евро? Мы же в 2008-м выиграли бронзу. Понятно, что там Испания была вне конкуренции. А сейчас такой сильной команды, как испанцы тогда, в мире нет. Все примерно равны.
Играем у себя дома, в Петербурге. Можно, даже нужно (играть на победу). Мы подняли команду на определенный уровень на чемпионате мира, дошли до четвертьфинала, где проиграли хорватам по пенальти. А у них был топовый состав! У нас был уникальнейший шанс — проходи Хорватию, а дальше вы сами все понимаете.
Когда говорим о рейтингах, то мы должны быть в определенном кругу команд, которые регулярно играют на мировых форумах. Да, в этом кругу мы только на начальном этапе, но движение вперед — это уже следующий этап. Туда, где Италия, Испания, Германия, другие лидеры", — цитирует "РИА Новости" Мутко.
Мутко: почему бы России не желать победить на Евро? Мы же в 2008-м выиграли бронзу
Вице-премьер РФ, бывший президент РФС Виталий Мутко считает, что сборная России может побороться за победу на чемпионате Европы-2020.
Фото: ТАСС
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