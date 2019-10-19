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Мутко рассказал, почему фанатеет за Дзюбу

Бывший президент Российского футбольного союза Виталий Мутко отметил, что хотел бы, чтобы нападающий "Зенита" Артём Дзюба побил рекорд Александра Кержакова по количеству мячей за сборную России.
Фото: ТАСС
Напомним, на счету Дзюбы на данный момент 24 гола за национальную команду. Лучшим бомбардиром в истории сборной России является Кержаков, забивший 30 мячей.

"Уверен, Дзюба станет лучшим бомбардиром. Опять же, такие рекорды не должны долго стоять, нужно движение вперед. То поколение уходит из футбола, приходит следующее, появляется молодёжь, дети. Артём говорит на всех языках — английском, украинском, испанском, классиков цитирует. Я за него переживаю и болею, фанатею, хочу, чтобы он побил результат Кержакова. Хотя и Сашу тоже очень люблю. Но побыл бомбардиром — отдай другому", — цитирует "РИА Новости" Мутко.


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Теги: Мутко Дзюба Кержаков Сборная России Чемпионат Европы
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