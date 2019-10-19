Дюков: для многих стало неожиданностью, что сборная прошла отбор так легко

Глава РФС Александр Дюков оценил выступление сборной России в отборочном цикле Евро-2020. Российская команда уже гарантировала себе участие в чемпионат Европы в следующем году.— Оценка самая положительная. Конечно, у нас не было сомнений, что сборная пройдет этот отбор. Но для многих стало неожиданностью то, что произошло так легко, — рассказал Дюков в интервью телеканалу "Россия".Однако за этой легкостью стоит огромная работа. И очень тщательное, внимательное отношение к подготовке к каждому матчу. И ребята и тренерский штаб — большие молодцы.— Болельщики поверили в нашу сборную. В то, что эта сборная в состоянии побеждать и решать серьезные турнирные задачи. Команда играет с полной самоотдачей. И последний матч с Кипром — такой яркий пример. Команда не останавливалась и играла с полной самоотдачей до финального свистка.Эта команда стал более открытой, более близкой, понятной болельщикам. Это по-настоящему наши парни. Атмосфера, которая есть в команде позитивная, передается болельщикам.— Это та стратегия, которую мы выбрали. Для нас очень важно расширить аудиторию наших болельщиков и вовлечь в футбол тех людей, которые раньше им интересовались.Футбольный матч — это не только 90 минут. Это, в том числе, и насыщенная, яркая программа, наполненная различными активностями.